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    Экс-тренер "Тернополя" допрошен ГПУ по делу о договорных матчах

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    Сообщается, что бывший игрок сборной Украины Роман Максимюк фигурирует в признании экс-футболиста молодежного состава "Металлиста" Евгения Малика как одного из организаторов договорных матчей.
    Экс-главный тренер Тернополя Роман Максимюк
    football24.ua

    КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Экс-главный тренер "Тернополя"  и бывший игрок сборной Украины Роман Максимюк допрошен Генеральной прокуратурой Украины по делу о договорных матчах.

    Пока неизвестно, в каком качестве находился на допросе Максимюк, имя которого фигурирует в признании экс-футболиста молодежного состава "Металлиста" Евгения Малика как одного из организаторов договорных матчей, сообщает ресурс "24 футбол".

    До недавнего времени Роман Максимюк возглавлял ФК "Тернополь". 18 января 2017 года тренер и клуб прекратили сотрудничество.

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    Ранее глава Комитета по этике и честной игре ФФУ Игорь Кочетов рассказал о выявленных договорных матчах, а также о еще пяти подозрительных играх.

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