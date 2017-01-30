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    "Ювентус" установил новый рекорд в чемпионате Италии

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    Как отмечается, "Ювентус" не знает ничьих в Серии А на протяжении 33-х матчей подряд. Это самая длинная серия матчей без ничьих в истории турнира.
    Игроки Ювентуса во время тренировки
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ 30 янв — РИА Новости Украина. "Ювентус" на выезде переиграл "Сассуоло" в матче 22-го тура чемпионата Италии по футболу, тем самым установив рекорд в Серии А по количеству матчей без ничьих, сообщает Soccer.ru.

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    пресс-служба "Динамо" / А. Лукацкий
    Первая тренировка киевского "Динамо" в новом году

    Встреча, прошедшая в воскресенье на поле "Сассуоло", завершилась со счетом 2:0 в пользу "Ювентуса". У победителей голами отметились Гонсало Игуаин (9-я минута) и Сами Хедира (25).

    Как отмечается, таким образом, туринцы не знают ничьих в Серии А на протяжении 33-х матчей подряд. Это самая длинная серия в истории турнира. Предыдущий рекорд (32 игры без ничьих) установил в сезоне-1950/51 "Комо".

    Ранее президент "Ювентуса" Андреа Аньелли представил новый логотип легендарного клуба. Кроме нового логотипа также была представлена новая визуальная идентификация клуба, которая будет использоваться во всех физических и цифровых продуктах туринцев с июля 2017 года.

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