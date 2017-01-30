"Ювентус" установил новый рекорд в чемпионате Италии

КИЕВ 30 янв — РИА Новости Украина. "Ювентус" на выезде переиграл "Сассуоло" в матче 22-го тура чемпионата Италии по футболу, тем самым установив рекорд в Серии А по количеству матчей без ничьих, сообщает Soccer.ru.

Встреча, прошедшая в воскресенье на поле "Сассуоло", завершилась со счетом 2:0 в пользу "Ювентуса". У победителей голами отметились Гонсало Игуаин (9-я минута) и Сами Хедира (25).

Как отмечается, таким образом, туринцы не знают ничьих в Серии А на протяжении 33-х матчей подряд. Это самая длинная серия в истории турнира. Предыдущий рекорд (32 игры без ничьих) установил в сезоне-1950/51 "Комо".

Ранее президент "Ювентуса" Андреа Аньелли представил новый логотип легендарного клуба. Кроме нового логотипа также была представлена новая визуальная идентификация клуба, которая будет использоваться во всех физических и цифровых продуктах туринцев с июля 2017 года.