Японец Ватанабэ побил мировой рекорд на дистанции 200 метров брассом

КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Японский пловец Иппэй Ватанабэ в воскресенье побил мировой рекорд на дистанции 200 метров брассом в 50-метровом бассейне на турнире в Токио, информирует Р-Спорт.

19-летний спортсмен проплыл дистанцию за 2 минуты 6,67 секунды, став первым выплывшим из 2 минут 7 секунд.

Напомним, предыдущий мировой рекорд на этой дистанции принадлежал японцу Акихиро Ямагучи (2.07,01), который он установил в 2012 году.

Как сообщалось ранее, в декабре прошлого года в канадском Виндзоре проходил чемпионат мира по плаванию на короткой воде (длина бассейна — 25 метров), где в третий соревновательный день украинка Дарья Зевина завоевала серебряную награду.