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    Спорт

    Испанский фигурист Хавьер Фернандес стал пятикратным чемпионом Европы

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    В субботу 25-летний Хавьер Фернандес получил за прокат произвольной программы 190,59 балла и, набрав суммарно 294,84 балла, стал пятикратным чемпионом Европы.
    Хавьер Фернандес (Испания) выступает в короткой программе мужского одиночного катания на чемпионате Европы по фигурному катанию в Остраве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 янв – РИА Новости Украина. Испанский фигурист Хавьер Фернандес выиграл свой пятый титул чемпиона Европы на турнире в чешской Остраве.

    Золотое выступление Джимы на чемпионате Европы по биатлону. Видео
    Facebook НОК Украины
    "Золотое" выступление Джимы на чемпионате Европы по биатлону

    Фернандес, побеждавший на четырех последних чемпионатах Европы и становившийся чемпионом мира в 2015 и 2016 годах, после короткой программы занимал первое место, набрав 104,25 балла. В субботу 25-летний испанец получил за прокат произвольной программы 190,59 балла и, набрав суммарно 294,84 балла, стал пятикратным чемпионом Европы.

    Серебро турнира завоевал российский фигурист Максим Ковтун, шедший после короткой программы вторым (94,53 балла). За произвольную программу россиянин получил 172,27 балла и занял в итоговом протоколе второе место с результатом 266,80 балла.

    Бронзовым призером стал еще один россиянин Михаил Коляда, набравший суммарно 250,18 (86,68+166,22) балла. 

    Ранее сообщалось, что канадский танцевальный дуэт Тесса Вирчу и Скотт Мойр побил мировой рекорд по очкам по итогам двух программ на шестом этапе Гран-при по фигурному катанию в Японии. За произвольный танец в воскресенье Вирчу и Мойр получили 116,37 балла и по сумме двух программ установили новый мировой рекорд — 195,84 балла, превзойдя достижение американцев Мэрил Дэвис и Чарли Уайта (195,52), установленное ими на Олимпийских играх-2014.

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