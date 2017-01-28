Мэр Лондона позволил увеличить вместимость "Уэмбли" ради боя Кличко

КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. Ажиотаж вокруг предстоящего боя Энтони Джошуа с Владимиром Кличко вынудил мэра Лондона Садика Хана дать добро на увеличение посещаемости стадиона "Уэмбли" до 90 тысяч мест, сообщает Братство Кличко.

Организаторы боя Джошуа – Кличко убедили мэра Лондона в необходимости увеличить вместимость главного стадиона Великобритании на этот поединок. Число зрительских мест увеличат на 10 тысяч и это будет самая большая зрительская аудитория в послевоенной истории британского бокса: последний раз 90 000 зрителей собирались на поединок Лена Харви с Джоком Макэвоем в 1939 году.

Ранее менеджер Владимира Кличко Бернд Бенте прокомментировал немецкому изданию BILD новость о рекордной по времени продаже билетов на бой Владимира Кличко с Энтони Джошуа, который 29 апреля пройдет на лондонском стадионе "Уэмбли".

"Я не могу дождаться боя года в Лондоне, и это фантастика, что именно на "Уэмбли" будет установлен послевоенный рекорд посещаемости, — отметил Садик Хан в интервью британской "Стандард". – Благодарен нашим партнерам, которые, как и я, признали важность боя, прониклись этой эпической разборкой лучших бойцов в супертяжелом весе и сделали все, чтобы поединок прошел на высоком уровне. Думаю, что этот бой станет только началом организации нашим городом еще более значимых поединков в будущем".

Новая, уже третья по счету партия билетов – на появившиеся 10 00 мест, по данным СМИ, поступит в продажу 1-го февраля. Стоимость билетов составит 40, 60 и 80 фунтов.

В своем последнем поединке Кличко 28 ноября 2015 года в немецком Дюссельдорфе проиграл британцу Тайсону Фьюри и потерял титулы чемпиона мира IBF, IBO, WBO и WBA. Позднее британец был лишен титула IBF. 29 октября в Манчестере должен был пройти второй бой Кличко и Фьюри, но британец вновь отказался от проведения поединка и своих титулов. Затем сообщалось, что Кличко 10 декабря в Манчестере может встретиться с Джошуа. Однако позднее появилась информация, что Кличко не выйдет на ринг из-за травмы.