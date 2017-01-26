Братья Брайан пробились в финал Australian Open в парном разряде

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Американские теннисисты Боб и Майк Брайаны вышли в финал в парном разряде на Открытом чемпионате Австралии, который проходит в Мельбурне.

В полуфинале братья Брайан (третьи сеяные) победили испанцев Пабло Карреньо-Бусту и Гильермо Гарсию-Лопеса. Они провели на корте 1 час 30 минут, игра завершилась со счетом 7:6 (7:1), 6:3, сообщает Р-Спорт.

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В финале братья сыграют с победителями матча Марк Полманс/Эндрю Уиттингтон (оба — Австралия) – Хенри Континен/Джон Пирс (Финляндия/Австралия, 4-й номер посева).

Братья-близнецы Боб и Майк Брайаны — одна из ведущих пар в мужском теннисе начала XXI века. С 1999 года Боб и Майк совместно играли в финалах более чем ста турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и Большого шлема. Они являются шестикратными победители Australian Open в парном разряде.

Напомним, украинская теннисистка Марта Костюк вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии-2017 среди юниоров. Четырнадцатилетняя киевлянка в третьем туре переиграла 17-летнюю британку Джоди-Анну Беррадж. В четвертом круге Костюк сыграет с Энь Шо Лян из Тайбэя.