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    МОК: ямайского бегуна Болта лишили золота ОИ-2008

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    Решение о лишении золотой медали было принято после перепроверки допинг-пробы члена команды Ямайки Несты Картера, в образце которого были найдены следы запрещенного препарата метилгексанамина.
    Усэйн Болт (Ямайка). Архивное фото
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    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Ямайскую сборную вместе с Усэйном Болтом лишили золотой медали Олимпийских игр-2008 в Пекине в мужской эстафете по бегу 4 по 100 метров, сообщается на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК), информирует Р-Спорт.

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    Такое решение было принято после перепроверки допинг-пробы члена команды Несты Картера, в образце которого были найдены следы запрещенного препарата метилгексанамина.

    Теперь команда должна вернуть медали.

    Ранее сообщалось, что Картеру грозит дисквалификация сроком на полтора года за применение допинга, а Болт заявлял в интервью СМИ, что в случае такого решения МОК готов вернуть свою медаль, но его сердце будет разбито.

    В результате этого решения в активе Болта остается 8 золотых олимпийских медалей.

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