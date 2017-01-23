Экклстоун уволен с поста главы "Формулы-1"

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Берни Экклстоун уволен с поста исполнительного директора "Формулы-1", его место занял американец Чейз Кэри. Об этом заявил сам Экклстоун.

Американская корпорация Liberty Media, принадлежащая миллиардеру Джону Мэлоуну, в сентябре приобрела 18,7% акций "Формулы-1" за 746 миллионов долларов. Тогда же корпорация получила право на выкуп 100% акций. В среду на заседании акционеров Liberty Media в Колорадо было принято решение одобрить выкуп оставшейся доли в "Формуле-1" до конца первого квартала нынешнего года. В тот же день всемирный совет по автоспорту одобрил продажу Liberty Media коммерческих прав на "Формулу-1".

"Я больше не руковожу "Формулой-1". Мою должность занял Чейз Кэри (вице-председатель 21st Century Fox). Я был уволен сегодня. Я просто ухожу. Это официально. Моя новая должность? Это американский термин, это своего рода почетный президент. Я не знаю, что это значит", — цитирует Экклстоуна Auto motor und sport.

"Мои дни в офисе теперь станут немного спокойней. Может быть, я так же буду приезжать на Гран-при, у меня еще много друзей в "Формуле-1". И у меня достаточно денег, чтобы посещать гонки", — сказал 86-летний британец, руководивший "Формулой-1" с 70-х годов прошлого века, сообщает Р-Спорт.

Ранее сообщалось, что после ухода Экклстоуна его обязанности по коммерческим вопросам "Формулы-1" возьмет на себя бывший топ-менеджер ESPN Шон Братчес, а ответственным за отношения с командами по спортивным и техническим вопросам станет Росс Браун, работавший в "Бенеттоне", "Феррари" и "Мерседесе".

На данный момент неизвестно, сохранит ли Экклстоун место во всемирном совете Международной автомобильной федерации (FIA). Новый сезон "Формулы-1" стартует 24 марта в Мельбурне.