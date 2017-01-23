Определились все четвертьфиналисты Australian Open

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Испанец Рафаэль Надаль победил шестую ракетку турнира француза Гаэля Монфиса в четвертом раунде на Открытом чемпионате Австралии по теннису в Мельбурне. Таким образом, определились все участники четвертьфинального раунда в мужском одиночном разряде.

Поединок продолжался почти три часа и завершился со счетом 6:3, 6:3, 4:6, 6:4, сообщает Р-Спорт.

Следующим соперником Надаля, ставшего последним четвертьфиналистом турнира, будет канадец Милош Раонич (3), который оказался сильнее испанца Роберто Баутисты-Агута (13).

Четвертьфинальные пары выглядят следующим образом:

Миша Зверев (Германия) – Роджер Федерер (Швейцария, 17-й номер посева),

Станислас Вавринка (Швейцария, 4) – Жо-Вильфрид Цонга (Франция, 12),

Рафаэль Надаль (Испания, 9) – Милош Раонич (Канада, 3),

Давид Гоффен (Бельгия, 11) – Григор Димитров (Болгария, 15).

Напомним, украинская теннисистка Элина Свитолина со своим напарником по Australian Open австралийцем Крисом Гуччионе вышли в четвертьфинал турнира. Дуэт обыграл Анну-Лену Гренефельд из Германии и колумбийца Роберта Фараха (6:3, 6:7 (5), 10:7). Во втором раунде соперники Свитолиной и Гуччионе Катержина Синякова (Чехия) и Бруно Суарес (Бразилия) отказались от матча.