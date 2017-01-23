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    Генеральный промоутер "Ф-1" Экклстоун уйден в отставку - СМИ

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    После отставки Экклстоуна коммерческими вопросами "Формулы-1", включая спонсорство, маркетинг и медиа-права, займется бывший топ-менеджер ESPN Шон Братчес.
    Экс-владелец Формулы-1 Берни Экклстоун
    RIA News Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Генеральный промоутер "Формулы-1" Берни Экклстоун может уйти в отставку на грядущей неделе, сообщает Би-би-си со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

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    Американская корпорация Liberty Media, принадлежащая миллиардеру Джону Мэлоуну, в сентябре приобрела 18,7% акций "Формулы-1" за 746 миллионов долларов. Тогда же корпорация получила право на выкуп 100% акций. В среду на заседании акционеров Liberty Media в Колорадо было принято решение одобрить выкуп оставшейся доли в "Формуле-1" до конца первого квартала нынешнего года. В тот же день всемирный совет по автоспорту одобрил продажу Liberty Media коммерческих прав на "Формулу-1".

    Liberty Media уже назначила новым председателем совета директоров "Формулы-1" своего человека, вице-председателя 21st Century Fox Чейза Кэри. Как сообщает издание, после отставки Экклстоуна коммерческими вопросами "Формулы-1", включая спонсорство, маркетинг и медиа-права, займется бывший топ-менеджер ESPN Шон Братчес. Росс Браун, работавший на различных должностях в командах "Бенеттон", "Феррари" и "Мерседес", примет роль ответственного за отношения с командами по спортивной и технической части.

    В Liberty Media от комментариев отказались. Тем не менее, по информации источника, даже если Экклстоун не уйдет со своего поста на будущей неделе, он сделает это в течение месяца.

    Ранее Экклстоун, который руководит "Формулой-1" c 70-х годов, заявлял, что Liberty Media предложила ему остаться в своей должности еще на три года.

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