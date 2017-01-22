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    WBA: Кличко и Джошуа будут драться за титул суперчемпиона

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    Первое за 11 лет поражение Владимира Кличко (53)

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    По словам президента Всемирной боксерской ассоциации Жилберто Мендоса, Владимир Кличко и Энтони Джошуа будут драться за титул суперчемпиона, а звание "регулярного" чемпиона в бою разыграют Фрес Окендо и Шеннон Бриггс.
    Пресс-конференция Энтони Джошуа и Владимира Кличко. Архивное фото
    REUTERS Henry Browne Livepic

    КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Президент Всемирной боксерской ассоциации Жилберто Мендоса заявил о том, что в бою Кличко — Джошуа будет оспорен титул "суперчемпиона" WBA, сообщает Братство Кличко.  По его словам, звание "регулярного" чемпиона WBA оспорят Фрес Окендо и Шеннон Бриггс.

    Пресс-конференция Энтони Джошуа и Владимира Кличко
    REUTERS Henry Browne Livepic
    Пресс-конференция Владимира Кличко и Энтони Джошуа

    Ранее менеджер Владимира Кличко Бернд Бенте прокомментировал немецкому изданию BILD новость о рекордной по времени продаже билетов на бой Владимира Кличко с Энтони Джошуа, который 29 апреля пройдет на лондонском стадионе "Уэмбли".

    "В тяжелом весе мы создали турнир, который не смогли завершить в прошлом году из-за различных проблем, — отмечает Мендоса. — Поэтому я проясняю: Владимир Кличко и Энтони Джошуа будут драться за титул суперчемпиона, а звание "регулярного" чемпиона в бою разыграют Фрес Окендо и Шеннон Бриггс. Победитель поединка Кличко – Джошуа должен сразиться с Луисом Ортисом, победитель боя Бриггс – Окендо — с Александром Устиновым".

    В своем последнем поединке Кличко 28 ноября 2015 года в немецком Дюссельдорфе проиграл британцу Тайсону Фьюри и потерял титулы чемпиона мира IBF, IBO, WBO и WBA. Позднее британец был лишен титула IBF. 29 октября в Манчестере должен был пройти второй бой Кличко и Фьюри, но британец вновь отказался от проведения поединка и своих титулов. Затем сообщалось, что Кличко 10 декабря в Манчестере может встретиться с Джошуа. Однако позднее появилась информация, что Кличко не выйдет на ринг из-за травмы.

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