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    Джеррард вернулся в "Ливерпуль" в качестве тренера

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    Стивен Джеррард выступал за "Ливерпуль" с 1998 по 2015 год, затем стал игроком клуба MLS "Лос-Анджелес Гэлакси". Экс-футболист приступит к выполнению обязанностей тренера академии "Ливерпуля" в феврале.
    Экс-футболист сборной Англии Стивен Джеррард
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Бывший капитан сборной Англии по футболу Стивен Джеррард, объявивший в ноябре прошлого года о завершении карьеры игрока, вернулся в "Ливерпуль" и занял должность тренера академии клуба, сообщает пресс-служба мерсисайдцев.

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    Экс-футболист приступит к выполнению обязанностей тренера академии "Ливерпуля" в феврале, уточняет "Р-Спорт". 

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    "Такое чувство, что я завершил круг, вернувшись к тому месту, где у меня все началось. Однако, это решение основано не на эмоциях – это решение о том, что я могу предложить и привнести в "Ливерпуль". Это назначение дает мне прекрасную возможность учиться и развиваться в качестве тренера, и в то же время предлагать свои знания, идеи и опыт молодым игрокам на важном этапе их развития", — сказал Джеррард.

    Джеррард выступал за "Ливерпуль" с 1998 по 2015 год, затем стал игроком клуба MLS "Лос-Анджелес Гэлакси". В составе "красных" хавбек стал победителем Лиги чемпионов и Кубка УЕФА (ныне — Лига Европы), дважды завоевывал Суперкубок Англии, Суперкубок УЕФА и Кубок Англии, трижды побеждал в Кубке английской лиги. Также на его счету более 100 матчей в составе сборной Англии, за которую он выступал в 2000–2014 годах.

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