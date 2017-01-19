Джокович покинул Australian Open-2017, уступив узбеку Истомину

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Действующий победитель Открытого чемпионата Австралии по теннису, вторая ракетка мира серб Новак Джокович проиграл во втором круге турнира Australian Open-2017 представителю Узбекистана Денису Истомину, сообщает Р-Спорт.

Джокович, победная серия которого в Мельбурне составляла 15 матчей, проиграл Истомину, занимающему 117-е место в рейтинге ATP, в пяти сетах со счетом 6:7 (8:10), 7:5, 6:2, 6:7 (5:7), 4:6.

Соперники провели на корте 4 часа 48 минут. Истомин сделал 17 эйсов против 14 у серба. Джокович совершил 9 двойных ошибок (3 – у Истомина). Соперники встретились на корте в шестой раз. Истомин впервые в карьере обыграл Джоковича.

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Ранее сообщалось, что Джокович обыграл первую ракетку мира британца Энди Маррея в финале теннисного турнира в Дохе, призовой фонд которого превышает 1,2 миллиона долларов.