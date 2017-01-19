"Реал" дома проиграл "Сельте" в первом матче 1/4 финала Кубка Испании

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Мадридский "Реал" проиграл "Сельте" в первом матче четвертьфинала Кубка Испании.

Встреча, прошедшая накануне в Мадриде, завершилась со счетом 2:1 в пользу "Сельты", в составе которой забили Яго Аспас (64-я минута) и Хонни Кастро (71). У "Реала" отличился Марсело (69).

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Королевский клуб потерпел второе поражение подряд после беспроигрышной серии в 40 матчей. Ответный матч с "Сельтой" мадридцы проведут 25 января.

Напомним, что каталонская "Барселона" вышла в 1/4 финала Кубка Испании, не без труда обыграв "Атлетик".