Одобрена продажа коммерческих прав на "Формулу-1"

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Всемирный совет по автоспорту решил одобрить продажу коммерческих прав на "Формулу-1" американской корпорации Liberty Media. Об этом сообщается на официальном сайте Международной автомобильной федерации, информирует Р-Спорт.

В среду, 18 января, состоялось внеочередное собрание членов Всемирного совета по автоспорту.

"Всемирный совет по автоспорту единогласно одобрил переход контроля Delta Topco Limited (холдинг, контролирующий группу компаний Formula One Group и являющийся, таким образом, владельцем коммерческих прав на чемпионат "Формулы-1") от CVC Capital Partners к Liberty Media на внеочередном заседании сегодня в Женеве", – говорится в сообщении.

Принадлежащая миллиардеру Джону Мэлоуну Liberty Media в сентябре приобрела 18,7% акций "Формулы-1" за 746 миллионов долларов. Тогда же корпорация получила право на выкуп 100% акций.

В среду на заседании акционеров Liberty Media в Колорадо было принято решение одобрить выкуп оставшейся доли в "Формуле-1" до конца первого квартала нынешнего года. Сообщалось, что данная сделка будет завершена после получения одобрения от FIA.