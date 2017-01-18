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    Спорт

    Одобрена продажа коммерческих прав на "Формулу-1"

    (обновлено: )18
    Всемирный совет по автоспорту единогласно одобрил переход контроля Delta Topco Limited от CVC Capital Partners к Liberty Media на внеочередном заседании сегодня в Женеве.
    Формула-1. Архивное фото
    REUTERS Jason Reed

    КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Всемирный совет по автоспорту решил одобрить продажу коммерческих прав на "Формулу-1" американской корпорации Liberty Media. Об этом сообщается на официальном сайте Международной автомобильной федерации, информирует Р-Спорт.

    Ралли-рейд Дакар-2017
    FRANCK FIFE / AFP
    Ралли-рейд "Дакар"-2017

    В среду, 18 января, состоялось внеочередное собрание членов Всемирного совета по автоспорту.

    "Всемирный совет по автоспорту единогласно одобрил переход контроля Delta Topco Limited (холдинг, контролирующий группу компаний Formula One Group и являющийся, таким образом, владельцем коммерческих прав на чемпионат "Формулы-1") от CVC Capital Partners к Liberty Media на внеочередном заседании сегодня в Женеве", – говорится в сообщении.

    Принадлежащая миллиардеру Джону Мэлоуну Liberty Media в сентябре приобрела 18,7% акций "Формулы-1" за 746 миллионов долларов. Тогда же корпорация получила право на выкуп 100% акций.

    В среду на заседании акционеров Liberty Media в Колорадо было принято решение одобрить выкуп оставшейся доли в "Формуле-1" до конца первого квартала нынешнего года. Сообщалось, что данная сделка будет завершена после получения одобрения от FIA.

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