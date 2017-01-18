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    Украина подала заявку на проведение в Харькове ЧЕ по боксу

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    Боксерские перчатки
    Associated Press Patrick Semansky

    КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Украина подала заявку в Европейскую конфедерацию бокса на проведение чемпионата Европы по боксу среди мужчин летом текущего года, сообщает пресс-служба Федерации бокса.

    По предварительным данным, за право проведения континентального первенства кроме Украины поборются Россия и Турция, отмечается в сообщении.

    "Мы направили официальную заявку в Европейскую конфедерацию бокса на проведение чемпионата Европы по боксу среди мужчин. В этом году континентальное первенство пройдет в июне, поэтому мы имеем достаточно времени, чтобы организовать и провести этот турнир на самом высоком уровне", — цитирует пресс-служба Владимира Продивуса.

    По его информации, голосование за страну, которая получит право принимать чемпионат, состоится в ближайшее время. Продивус сообщил, что уже провел предварительные переговоры с президентом Харьковской областной федерации бокса Евгением Мураевым и вице-президентом Федерации бокса Украины Дмитрием Шенцевым, которые пообещали приложить максимум усилий для надлежащей организации чемпионата в случае завоевания права на его проведение. Кроме того, федерация заручилась поддержкой мэрии Харькова, которая также заверила, что окажет всяческую поддержку в проведении турнира, добавил Продивус.

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