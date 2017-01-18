Осужденные во Франции во время EURO-2016 россияне вернулись в Москву

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина, Виктория Иванова. Российские футбольные болельщики Алексей Ерунов и Сергей Горбачев, осужденные во Франции за беспорядки на чемпионате Европы-2016, прибыли в Москву, передает "Чемпионат.com".

Накануне об отправке россиян сообщил РИА Новости генеральный консул РФ в Марселе Сергей Молчанов.

В декабре суд удовлетворил ходатайство о выдворении из Франции Ерунова и Горбачева. Тогда же глава Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин заявил, что они оба вернутся домой в середине января.

Российские болельщики Ерунов, Горбачев и Николай Морозов решением суда получили сроки от одного до двух лет лишения свободы после беспорядков в Марселе перед матчем Англия — Россия на Евро-2016. В сентябре суд в Провансе отклонил апелляцию Морозова. В октябре наказание Ерунову и Горбачеву было смягчено на шесть и три месяца соответственно. В конце ноября суд Прованса рассмотрел дело Морозова об условно-досрочном освобождении с выдворением, после чего фанат вернулся в Россию.