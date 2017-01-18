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    Осужденные во Франции во время EURO-2016 россияне вернулись в Москву

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    В ауте. Побоища фанатов на EURO-2016 (280)

    (обновлено: )38
    В декабре минувшего года суд удовлетворил ходатайство о выдворении из Франции российских болельщиков Ерунова и Горбачева, осужденных после беспорядков перед матче Англия - Россия в Марселе.
    Задержание российских болельщиков во Франции на EURO-2016
    REUTERS Eric Gaillard

    КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина, Виктория Иванова. Российские футбольные болельщики Алексей Ерунов и Сергей Горбачев, осужденные во Франции за беспорядки на чемпионате Европы-2016, прибыли в Москву, передает "Чемпионат.com".

    Футбол. Чемпионат Европы - 2016. Финал. Матч Португалия - Франция
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Запомните меня таким. EURO-2016 закончился и вошел в историю

    Накануне об отправке россиян сообщил РИА Новости генеральный консул РФ в Марселе Сергей Молчанов.

    В декабре суд удовлетворил ходатайство о выдворении из Франции Ерунова и Горбачева. Тогда же глава Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин заявил, что они оба вернутся домой в середине января.

    Российские болельщики Ерунов, Горбачев и Николай Морозов решением суда получили сроки от одного до двух лет лишения свободы после беспорядков в Марселе перед матчем Англия — Россия на Евро-2016. В сентябре суд в Провансе отклонил апелляцию Морозова. В октябре наказание Ерунову и Горбачеву было смягчено на шесть и три месяца соответственно. В конце ноября суд Прованса рассмотрел дело Морозова об условно-досрочном освобождении с выдворением, после чего фанат вернулся в Россию.

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