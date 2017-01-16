Караваев дебютировал в турецком чемпионате за "Фенербахче"

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Полузащитник сборной Украины Александр Караваев сыграл за "Фенербахче" в домашнем поединке турецкой Суперлиги против "Аданаспора" (2:2), сообщает Football.ua.

Ранее вингер донецкого "Шахтера" присоединился к "Фенербахче" на правах 6-месячной аренды без опции выкупа контракта игрока.

Матч против аутсайдера нынешнего турецкого первенства украинец начал на скамейке запасных, но на 44-й минуте игры появился на поле, заменив травмированного Мехмета Топала.

Как отмечается, вписать свое имя в протокол дебютного официального поединка в футболке стамбульцев Караваев не сумел.

По ходу матча "Фенербахче" дважды проигрывал, но в итоге сумел свести матч вничью — до счета 2:2.

О переходе Караваева в "Фенербахче" украинская "Заря" заявила еще 31 декабря, но позже турецкий гранд объявил о том, что переговоры по хавбеку лишь начались.

Караваев является воспитанником "Шахтера", но с 2014 года 24-летний хавбек на правах аренды выступал в составе "Зари", где был одним из ключевых игроков команды. За "Зарю" в нынешнем сезоне хавбек отыграл 24 матча во всех турнирах, забив 6 голов. Также на его счету 4 поединка в составе сборной Украины.