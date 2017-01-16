"Реал" прервал свою 40-матчевую серию без поражений, проиграв "Севилье"

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. "Севилья" одержала победу над "Реалом" в матче 18-го тура чемпионата Испании. Встреча, прошедшая в воскресенье на поле "Севильи", завершилась со счетом 2:1.

В составе гостей, открывших счет в матче, отличился Криштиану Роналду (67-я минута, с пенальти). На 85-й минуте счет сравнялся в результате автогола защитника "Реала" Серхио Рамоса. Победу "Севилье" принес Стеван Йоветич (92).

Последний раз "Реал" проигрывал в апреле 2016 года в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Вольфсбуга" (0:2). С тех пор мадридский клуб одержал 30 побед и еще 10 раз сыграл вничью.

"Севилья" набрала 39 очков и идет на 2-м месте в чемпионате страны, сократив до 1 балла отставание от "Реала", у которого есть игра в запасе.

Напомним, нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду признан лучшим футболистом 2016 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).