Нападающий сборной Кравец продает футболку на аукционе

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Нападающий сборной Украины Артем Кравец выставил на аукцион собственную футболку с памятного матча сборной Украины. Об этом сам футболист сообщил своей странице в Instagram.

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Кравец ранее открыл благотворительный аукцион в помощь районного роддома во Львовской области.

Новым лотом стала футболка сборной Украины с автографами всех игроков команды, в которой Кравец забил победный гол в отборочном матче к ЧМ-2018 против команды Финляндии (матч закончился со счетом 1:0 в нашу пользу).