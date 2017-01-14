Лобановский попал в десятку лучших тренеров по версии УЕФА

КИЕВ, 14 янв — РИА Новости Украина. Валерий Лобановский попал в десятку тренеров, которые внесли наибольший вклад в развитие футбола с момента основания Союза европейских футбольных ассоциаций в 1954 году, сообщает ФК "Динамо Киев".

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"В десятку вошел легендарный тренер киевского" Динамо "Валерий Васильевич Лобановский, которого сайт организации в своем материале назвал "футбольным ученым", — сказано в сообщении.

Также в список вошли Брайан Клаф, Йохан Кройф, Висенте дель Боске, сэр Алекс Фергюсон, Эленио Эррера, Удо Латтек, Ринус Михелс, Жозе Моуринью, Арриго Сакки.

Как сообщалось ранее, форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду в 11-й раз вошел в символическую команду года по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).