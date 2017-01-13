Диего Коста пропустит матч с "Лестером" из-за ссоры с Конте - СМИ

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Форвард "Челси" Диего Коста пропустит матч чемпионата Англии по футболу с "Лестером" из-за ссоры с главным тренером команды Антонио Конте, сообщает Telegraph.

По данным британского издания, Коста не тренировался с командой последние три дня после ссоры с тренером по физподготовке клуба Хулио Тоусом и Конте. В результате главный тренер "Челси" решил не включать Косту на игру с "Лестером".

Матч "Лестера" и "Челси" состоится в субботу. После 20 туров команда Конте лидирует в чемпионате Англии, опережая на пять очков ближайшего преследователя – "Ливерпуль".

В нынешнем сезоне Коста забил 14 голов в 19 матчах чемпионата Англии.

Ранее сообщалось, что футболисты "Челси" разгромили "Манчестер Юнайтед" в матче чемпионата Англии.