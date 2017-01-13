В США местный канал поздравил покойного боксера с днем рождения

TOM MIHALEK / AFP

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Боксера Джо Фрейзера, умершего в 2011 году, поздравил с днем рождения американский канал Fox 29. Об этом сообщает издание Philadelphia.

Согласно данным, местный канал Филадельфии сообщил, что Фрейзер отпразднует день рождения в кругу друзей. Более того, журналисты узнали, что вечером боксер собирается посетить мэрию и встретиться с юными спортсменами.

"Сегодня Фрейзеру исполнилось 73 года. С днем рождения, Джо", — говорится в сюжете канала.

Ко всему прочему, журналисты решили поздравить спортсмена в среду, 11 января, несмотря на то, что Фрейзер родился 12 января.

Джо Фрейзер скончался 7 ноября 2011 года в хосписе Филадельфии. Спортсмен был болен раком печени в одной из последних стадий.

В 1971 году Фрейзер стал первым боксером, победившим Мохаммеда Али. Встречу двух боксеров в "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке назвали "Боем века". В 1974 и 1975 годах боксеры еще дважды встречались на ринге, однако оба боя Фрейзер проиграл.