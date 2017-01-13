Белорусский специалист Кучук будет тренировать "Сталь"

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Белорусский специалист Леонид Кучук стал новым тренером ФК "Сталь", сообщает Sport Arena.

"О деталях соглашения пока неизвестно, но сообщается, что сталевары представят нового тренера 16 января, когда команда выйдет из отпуска", — говорится в сообщении.

Ранее с должности главного тренера "Стали" был уволен Якоб Галл.

Ранее Кучук уже тренировал украинский клуб. Так, в 2011 он был назначен главным тренером "Арсенала". В сезоне 2011/2012 впервые в истории клуба завоевал право участия в еврокубках. В 2013 году Кучук покинул клуб.

Позднее тренировал российские "Кубань" и "Локомотив".

Кучук был признан лучшим тренером ЧУ в сезоне 2011/12.

Напомним, итальянец Клаудио Раньери, возглавляющий английский "Лестер Сити", стал лучшим тренером в 2016 году в мужском футболе по версии ФИФА.