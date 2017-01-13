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Белорусский специалист Кучук будет тренировать "Сталь"

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Якоб Галл был уволен с должности тренера "Стали" две недели назад. Детали соглашения с новым тренером Леонидом Кучуком пока не сообщаются. Новый тренер будет представлен на следующей неделе.
Леонид Кучук. Архивное фото
РИА Новости | Перейти в фотобанк

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Белорусский специалист Леонид Кучук стал новым тренером ФК "Сталь", сообщает Sport Arena.

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"О деталях соглашения пока неизвестно, но сообщается, что сталевары представят нового тренера 16 января, когда команда выйдет из отпуска", — говорится в сообщении.

Ранее с должности главного тренера "Стали" был уволен Якоб Галл.

Ранее Кучук уже тренировал украинский клуб. Так, в 2011 он был назначен главным тренером "Арсенала". В сезоне 2011/2012 впервые в истории клуба завоевал право участия в еврокубках. В 2013 году Кучук покинул клуб.

Позднее тренировал российские "Кубань" и "Локомотив".

Кучук был признан лучшим тренером ЧУ в сезоне 2011/12.

Напомним, итальянец Клаудио Раньери, возглавляющий английский "Лестер Сити", стал лучшим тренером в 2016 году в мужском футболе по версии ФИФА.

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