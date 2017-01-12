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Порошенко открыл в Николаеве корпус спортивной школы по фехтованию

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Президент Петр Порошенко заявил, что открытие в Николаеве корпуса спортивной школы по фехтованию является прочным фундаментом возрождения и развития украинской фехтовальной школы.
Порошенко открыл в Николаеве корпус спортивной школы по фехтованию
скриншот видео из аккаунта Петра Порошенко в Facebook

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко открыл спортивный корпус Николаевской специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по фехтованию.

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В церемонии открытия принял участие председатель Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко.

"Приятно, что начало 2017 года символизирует новые начинания и стремление к изменениям, дарит многообещающие перспективы. Очень рад возможности поздравить вас (физкультурно-спортивную общественность) с праздниками в этом зале", — приводит слова президента УНИАН.

"Я думаю, что это — лучший фехтовальный зал в Украине, возможно, не только в Украине. Я думаю, что это — прочный фундамент возрождения и развития нашей фехтовальной школы", — добавил Порошенко.

Ранее сообщалось, что украинская женская команда по фехтованию на шпагах завоевала золотую медаль на этапе Кубка мира, который состоялся в Китае.

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