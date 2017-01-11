УЕФА отстранил сербский "Партизан" на три сезона от еврокубков

AFP/FABRICE COFFRINI

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Белградский "Партизан" отстранен от участия в еврокубках на ближайшие три сезона за нарушения правил финансового fair play и лицензирования, сообщает Р-Спорт со ссылкой на решение Арбитражной палаты комитета УЕФА по финансовому контролю клубов, опубликованное на официальном сайте организации.

Ранее УЕФА открыл дело против "Партизана" из-за наличия задолженностей перед другими клубами, работниками и социально/налоговыми органами.

По решению УЕФА "Партизан" не сможет играть в еврокубках в сезонах-2017/18, 2018/19 и 2019/20. Также белградский клуб должен заплатить три тысячи евро на покрытие расходов по ведению данного дела.

"Партизан" может обжаловать данное наказание в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Напомним, ранее УЕФА возбудил дисциплинарное дело в отношении луганской "Зари" после матча заключительного тура группового этапа Лиги Европы против английского "Манчестер Юнайтед".