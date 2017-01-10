СМИ: "Эвертон" купил у "Манчестер Юнайтед" Шнайдерлена за 22 млн фунтов

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Клуб английской премьер-лиги "Эвертон" договорился с клубом "Манчестер Юнайтед" о трансфере французского футболиста 27-летнего Моргана Шнайдерлена за 22 миллиона фунтов, сообщает Sky Sports со ссылкой на собственные источники, информирует Р-Спорт.

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По данным СМИ, указанная сумма может вырасти до 24 миллионов фунтов за счет дополнительных пунктов сделки.

Шнайдерлен перешел в "МЮ" из "Саутгемптона" в 2015 году. С приходом в команду португальского тренера Жозе Моуринью в 2016 году француз потерял место в составе. В текущем сезоне в его активе всего 8 матчей в четырех турнирах.

Как сообщалось ранее, Международная федерация футбола (ФИФА) признала обладателя "Золотого мяча" форварда "Реала" Криштиану Роналду лучшим футболистом 2016 года.