NADO призвали отстранить РФ от всех соревнований

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Национальные антидопинговые организации 19 стран призвали к отстранению России от всех международных соревнований. Также предлагается лишить РФ всех международных турниров из-за допинг-скандалов. Об этом говорится в релизе NADO по итогам саммита в Дублине, который приводит в своем микроблоге в Twitter журналист Би-би-си Дэн Роан, информирует Р-Спорт.

"С новыми неопровержимыми доказательствами существования в России системы сокрытия допинга, которые выявил Ричард Макларен и его комиссия, руководящая группа NADO призывает к исключению российских спортивных организаций из всех международных соревнований, пока спортивные и антидопинговые системы в России не будут приведены в полное соответствие с Всемирным антидопинговым кодексом", — говорится в заявлении.

Также отмечается, что "лидеры NADO также призвали международные федерации и других организаторов крупных турниров лишить Россию всех международных турниров, которые запланированы для проведения в настоящее время, и установить мораторий на присуждение стране новых соревнований".

Напомним, ранее глава Британского антидопингового агентства (UKAD) Дэвид Кенворти заявил, что сборную России необходимо отстранить от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.