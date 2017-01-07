СМИ: "Динамо" заинтересовался венгерским защитником

КИЕВ, 7 янв — РИА Новости Украина. Защитник сборной Венгрии и польского "Леха" Тамаш Кадар может стать игроком киевского "Динамо", сообщает венгерское издание Blikk.

По данным СМИ, сразу несколько европейских клубов хотят заполучить себе защитника сборной Венгрии. Среди них и киевское "Динамо". Сообщается, что клуб предлагает за игрока 2 млн евро.

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Как сообщалось ранее, турецкий "Бешикташ" заинтересовался двумя футболистами киевского "Динамо" — центральным защитником Домаго Виде и форвардом Жуниором Мораесом.