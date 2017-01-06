Сборная США по хоккею стала победителем молодежного ЧМ

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. Игроки молодежной сборной США по хоккею (игроки не старше 20 лет) стали победителями Чемпионата мира, обыграв в финале хозяев первенства — сборную Канады.

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Встреча в Монреале завершилась победой американцев по буллитам со счетом 5:4 (0:2, 2:0, 2:2, 0:0, 1:0). Голами в составе победителей в основное время отметились Чарли Макэвой (24-я минута), Киффер Беллоуз (30, 45) и Колин Уайт (48). У канадцев отличились Томас Шабо (5), Джереми Лозон (10), Николя Руа (42) и Матье Жозеф (45). Решающий буллит реализовал Трой Терри.

Бронзовыми призерами турнира стали россияне, одолевшие в матче за третье место шведов — 2:1 (в овертайме).

Американцы в четвертый раз в истории стали чемпионами мира среди молодежных команд. Ранее они побеждали в 2004, 2010 и 2013 годах.