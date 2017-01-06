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Сборная РФ по хоккею завоевала "бронзу" на Молодежном чемпионате мира

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Встреча, прошедшая накануне в Монреале, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу россиян. Победу российской сборной принес Денис Гурьянов (61-я).
Хоккей. Молодежный чемпионат мира. Сборная России
РИА Новости | Перейти в фотобанк

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. Молодежная сборная России (игроки до 20 лет) обыграла сверстников из Швеции в матче за бронзовые медали Чемпионата мира, который проходит в Канаде.

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Встреча, прошедшая накануне в Монреале, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу россиян. В основное время команды обменялись шайбами во втором тайме: отличились Кирилл Капризов (21-я минута) и Джонатан Дален (31-я). Победу российской сборной принес Денис Гурьянов (61-я).

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Для сборной РФ эта "бронза" стала седьмой в истории (девятой с учетом выступлений сборной СССР). На прошлогоднем турнире россияне стали серебряными призерами.

В финале турнира встретятся сборные Канады и США.

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