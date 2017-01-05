"Фенербахче" объявил об аренде Караваева

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Полузащитник Александр Караваев стал игроком "Фенербахче", сообщает официальный сайт стамбульского клуба.

Украинец будет выступать за турецкую команду на правах аренды до конца сезона. Право выкупа не предусмотрено.

О переходе Караваева в Фенербахче Заря заявила еще 31 декабря, но позже турецкий гранд объявил о том, что переговоры по хавбеку лишь начались.

В среду информацию об аренде Александра в турецкий клуб внес в список трансферов на своем официальном сайте "Шахтер".

В среду вечером Александр прибыл в Стамбул, а в четверг успешно прошел медосмотр.

Караваев является воспитанником "Шахтера", но с 2014 года 24-летний хавбек на правах аренды выступал в составе "Зари", где был одним из ключевых игроков команды.

За "Зарю" в нынешнем сезоне хавбек отыграл 24 матча во всех турнирах, забив 6 голов. Также на его счету 4 поединка в составе сборной Украины.