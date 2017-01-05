Свитолина обошла Кербер в 1/4 финала турнира в Брисбене

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Украинская теннисистка Элина Свитолина выиграла у немецкой спортсменки, первой ракеткой турнира и мира Ангелики Кербер в четвертьфинале теннисного турнира, который проходит в австралийском Брисбене, сообщает Р-Спорт.

Призовой фонд турнира превышает 890 тысяч долларов.

Матч между Свитолиной и Кербер продолжался чуть менее двух часов и завершился победой украинки со счетом 6:4, 3:6, 6:3.

Теперь в полуфинале Свитолина сразится с чешкой Каролиной Плишковой (3-й номер посева).

Ранее Элина Свитолина заявила, что намерена побить достижение украинца Андрея Медведева, победителя 11 турниров АТР, финалиста Открытого чемпионата Франции 1999 года.