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Свитолина обошла Кербер в 1/4 финала турнира в Брисбене

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Сообщается, что победа над немкой Ангеликой Кербер принесла украинке Элине Свитолиной выход в полуфинал турнира, призовой фонд которого превышает 890 тысяч долларов.
Элина Свитолина, большой теннис, Украина
REUTERS Kevin Lamarque

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Украинская теннисистка Элина Свитолина выиграла у немецкой спортсменки, первой ракеткой турнира и мира Ангелики Кербер в четвертьфинале теннисного турнира, который проходит в австралийском Брисбене, сообщает Р-Спорт.

Элина Свитолина и Серена Уильямс
REUTERS Kevin Lamarque
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Призовой фонд турнира превышает 890 тысяч долларов.

Матч между Свитолиной и Кербер продолжался чуть менее двух часов и завершился победой украинки со счетом 6:4, 3:6, 6:3.

Теперь в полуфинале Свитолина сразится с чешкой Каролиной Плишковой (3-й номер посева).

Ранее Элина Свитолина заявила, что намерена побить достижение украинца Андрея Медведева, победителя 11 турниров АТР, финалиста Открытого чемпионата Франции 1999 года.

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