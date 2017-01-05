Молодежная сборная США по хоккею обыграла Россию в полуфинале ЧМ

КИЕВ, 5 янв – РИА Новости Украина. Хоккеисты молодежной сборной США (игроки не старше 20 лет) в серии буллитов выиграли у сверстников из России в полуфинале Чемпионата мира.

Встреча, прошедшая в среду Монреале (Канада), завершилась победой сборной США по буллитам со счетом 4:3 (1:1, 2:1, 0:1, 0:0, 1:0). В основное время у американцев дублем отметился Колин Уайт (20-я и 37-я минуты), еще одну шайбу забросил Люк Канин (31-я). В составе сборной России отличились Кирилл Капризов (12-я) и дважды Денис Гурьянов (22-я, 47-я).

По ходу 10-минутного овертайма командам не удалось поразить ворота друг друга, а в серии буллитов точнее оказались американцы. Победу сборной США принес бросок Троя Терри.

Во втором полуфинале встретятся команды Канады и Швеции. Матч за третье место и финал пройдут 5 января.

Как сообщалось, россияне вышли в полуфинал ЧМ, обыграв команду Дании.