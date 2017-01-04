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Хавбек "Динамо" заинтересовал французский "Бордо"

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По данным СМИ, французский "Бордо" готов заплатить за Сергея МЯкушко 1 млн евро. В свою очередь "Динамо" не против продать полузащитника, так как он не входит в планы Сергея Реброва.
Стадион Динамо в Киеве
Украинское фото

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Полузащитник киевского "Динамо" Сергей Мякушко заинтересовал французский "Бордо", сообщает sportanalytic.com.

Отмечается, что "Бордо" готов заплатить за Мякушко 1 млн евро.

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"Динамо" тоже не прочь продать игрока, ведь он не входит в планы наставника команды Сергея Реброва", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что итальянский "Наполи" начал процесс подготовки перехода Андрея Ярмоленко, который ранее был признан лучшим футболистом Украины 2016 года.

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