Хавбек "Динамо" заинтересовал французский "Бордо"

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Полузащитник киевского "Динамо" Сергей Мякушко заинтересовал французский "Бордо", сообщает sportanalytic.com.

Отмечается, что "Бордо" готов заплатить за Мякушко 1 млн евро.

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"Динамо" тоже не прочь продать игрока, ведь он не входит в планы наставника команды Сергея Реброва", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что итальянский "Наполи" начал процесс подготовки перехода Андрея Ярмоленко, который ранее был признан лучшим футболистом Украины 2016 года.