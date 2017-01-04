С нетерпением жду, чтобы стать чемпионом мира в третий раз - Кличко

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Украинский боксер Владимир Кличко заявил, что выбрал для поединка британского чемпиона IBF Энтони Джошуа, так как бой станет настоящим испытанием, сообщает boxingnewsonline.net.

"После проигранного боя от Фьюри, я получил опыт и мотивацию. Сейчас мне следует сделать больше, чем просто стоять на ринге и ждать пока соперник устанет. Я выбрал Джошуа, потому что понимал, что поединок с ним будет настоящим испытанием для меня", — сказал Кличко.

Он отметил, что с возрастом стал сильнее и быстрее, также у него есть много приемов в арсенале.

"Могу бить обеими руками, могу использовать джебы. Все зависит от того, сколько Энтони будет позволять мне. Думаю, что он готов к поединку. Он имел опыт самых длинных боев. Я с нетерпением жду, чтобы стать чемпионом мира в третий раз. Это будет трудно, но я одержим своей целью и сделаю все, чтобы победить", — подытожил Кличко.

Напомним, Кличко проведет с британцем Джошуа в Лондоне на "Уэмбли" 29 апреля.