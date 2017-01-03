Прощание с футболистом Виктором Царевым пройдет 5 января

КИЕВ, 3 янв – РИА Новости Украина. Поклонники известного футболиста и тренера московского "Динамо", а также сборной СССР Виктора Царева смогут попрощаться со спортсменом 5 января на Троекуровском кладбище. Об этом сообщается на сайте футбольного клуба "бело-голубых", пишет "Р-Спорт".

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Напомним, в понедельник Царев скончался на 86-м году жизни. Царев в составе московского "Динамо" четырежды выигрывал чемпионат СССР. А в составе сборной СССР стал чемпионом Европы 1960 года.

В минувшем году умерли известный футболист и тренер футбольного клуба "Динамо" (Киев) Валерий Зуев, трехкратный обладатель "Золотого мяча" голландский футболист и тренер Йохан Кройф, бывший футболист и главный тренер сборной Италии Чезаре Мальдини.