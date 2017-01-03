УЕФА еще раз проинспектирует харьковский стадион "Металлист"

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. УЕФА посетят стадион "Металлист" в Харькове с финальной инспекцией перед матчами 1/16 финала Лиги Европы для оценки инфраструктуры.

"УЕФА проведет инспекцию стадиона "Металлист" и города Харьков, чтобы <…> подтвердить возможность проведения "Шахтером" домашних матчей в турнире на ОСК "Металлист", — сообщает ua-football.com.

Если УЕФА примет положительное решение, то 23 февраля в Харькове пройдет матч ЛЕ "Шахтер"-"Сельта".

Стадион "Металлист" в Харькове ждет финальную инспекцию УЕФА перед матчем 1/16 финала Лиги Европы.

Напомним, экс-владелец харьковского ФК "Металлист" Александр Ярославский заявил, что задумывается о том, чтобы вернуть себе клуб.