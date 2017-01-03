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УЕФА еще раз проинспектирует харьковский стадион "Металлист"

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УЕФА оценит возможность проводить на харьковском стадионе "Металлист" домашних матчей ФК "Шахтер". При положительном решении 23 февраля у "горняков" состоится матч с "Сельтой".
Стадион Металлист в Харькове. Архивное фото
RIA News Игорь Чекачков

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. УЕФА посетят стадион "Металлист" в Харькове с финальной инспекцией перед матчами 1/16 финала Лиги Европы для оценки инфраструктуры.

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Сайт ФК "Шахтер"
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"УЕФА проведет инспекцию стадиона "Металлист" и города Харьков, чтобы <…> подтвердить возможность проведения "Шахтером" домашних матчей в турнире на ОСК "Металлист", — сообщает ua-football.com.

Если УЕФА примет положительное решение, то 23 февраля в Харькове пройдет матч ЛЕ "Шахтер"-"Сельта".

Стадион "Металлист" в Харькове ждет финальную инспекцию УЕФА перед матчем 1/16 финала Лиги Европы.

Напомним, экс-владелец харьковского ФК "Металлист" Александр Ярославский заявил, что задумывается о том, чтобы вернуть себе клуб.

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