"Динамо" сыграет девять матчей на зимних сборах

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. ФК "Динамо" (Киев) проведет девять спаррингов на двух зимних сборах, которые пройдут в Испании после окончания отпуска 14 января.

"Четыре матча пройдут на первом сборе, пять — на втором", — сообщает "Футбол Украины".

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Уточняется также, что среди потенциальных соперников, с которыми ведутся переговоры, есть клубы Германии, Китая и Болгарии.

Ранее сообщалось, что итальянский ФК "Наполи" начал подготовку к трансферу хавбека киевского "Динамо" Андрея Ярмоленко.