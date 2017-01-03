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Сборная России по хоккею вышла в полуфинал молодежного Чемпионата мира

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Игра, состоявшаяся в понедельник завершилась победой россиян со счетом 4:0 (2:0, 0:0, 2:0). В полуфинале сборная РФ 4 января сыграет с победителем матча США - Швейцария.
Молодежный чемпионат мира по хоккею. Игроки сборной России
РИА Новости | Перейти в фотобанк

КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. Сборная России по хоккею вышла в полуфинал молодежного чемпионата мира, обыграв команду Дании. Чемпионат, в котором принимают участие игроки не старше 20 лет, проходит в Канаде. 

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Игра, состоявшаяся в понедельник, 2 января, завершилась победой россиян со счетом 4:0 (2:0, 0:0, 2:0). Две шайбы забросил Кирилл Капризов (20-я и 56-я минуты), еще по голу оформили Александр Полунин (9) и Павел Карнаухов (48).

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В заключительной игре группового этапа россияне победили сверстников из Словакии со счетом 2:0.

В полуфинале сборная РФ 4 января сыграет с победителем матча США — Швейцария.

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