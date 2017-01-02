Легендарному советскому хоккеисту Якушеву исполнилось 70 лет

КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. Легендарный советский хоккеист двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Александр Сергеевич Якушев 2 января отмечает свое 70-летие, сообщает Р-Спорт.

Александр Якушев родился 2 января 1947 года в городе Балашиха Московской области.

Первым спортивным увлечением Якушева в детские годы был футбол, затем — хоккей, играл в составе команды московского металлургического завода "Серп и Молот", на котором работали его родители.

Позднее Якушева пригласили в ХК "Спартак" (Москва), где в 1964 году его поставили в одну тройку с легендарными Евгением Майоровым и Вячеславом Старшиновым.

Во второй половине 1960-х годов Якушев вошел в число ведущих нападающих клуба. В чемпионатах СССР сыграл 568 матчей, забил 339 голов. Трижды становился чемпионом СССР (1967, 1969, 1976), дважды завоевывал Кубок СССР (1970, 1971).

В 1967 году на чемпионат мира в Вене тренеры включили Александра Якушева в сборную команду страны, но большую часть времени он провел на скамейке. Настоящий дебют Якушева в сборной СССР пришелся на 1969 год. В Стокгольме он сыграл 6 матчей, забросил одну шайбу.

Звездный час Якушева наступил в 1972 году. Он стал олимпийским чемпионом и лучшим игроком Суперсерии-72. Русский Як-15 – так прозвали игравшего под 15-м номером Якушева канадские журналисты.

В 1976 году на Олимпийских играх в Инсбруке Александр Якушев вновь поднялся на высшую ступень пьедестала почета.

Всего за сборную СССР Якушев сыграл 90 матчей, забил 64 гола.

В 1980 году Якушев уехал в Австрию, где в течение трех лет был играющим тренером в хоккейном клубе австрийского города Капфенберг, забросил в национальном чемпионате более 100 шайб.

В настоящее время Александр Якушев продолжает выходить на лед в составе команды "Легенды хоккея". Он является президентом ХК "Легенды хоккея", президентом Ночной хоккейной лиги, членом правления Федерации хоккея России, председателем попечительского совета ХК "Спартак" (Москва).

В минувшем году экс-хоккеист Петр Девяткин был найден повешенным в РФ.