Чех: Оливье Жиру забил лучший гол года и поднял планку очень высоко

КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. Футболист "Арсенала" Оливье Жиру забил в ворота "Кристал Пэлас", возможно, лучший гол года и поднял планку очень высоко, считает голкипер лондонцев Петр Чех.

"Арсенал" в воскресенье на своем поле обыграл "Кристал Пэлас" в матче 19-го тура чемпионата Англии со счетом 2:0. Первый гол в матче забил Жиру, который после передачи Алексиса Санчеса поразил ворота соперника пяткой "ударом скорпиона". Мяч влетел в ворота Уэйна Хеннесси, коснувшись перекладины.

"Это был важный гол. Нам надо было что-то менять в игре и необходимо было открывать счет. Когда вы забиваете лучший гол в самом начале года, то поднимаете планку очень высоко. Я всегда говорил, что Жиру один из тех игроков, которые необходимы в команде, ведь он может забивать важные голы", — цитирует Чеха сайт "Арсенала".

В текущем чемпионате Англии Жиру забил пять голов в 12 матчах.