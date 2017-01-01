Жиру заявил, что забил "Кристал Пэлас" лучший гол в карьере

КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. Футболист лондонского "Арсенала" Оливье Жиру заявил, что забил в ворота "Кристал Пэлас" лучший гол в своей карьере.

"Арсенал" в воскресенье на своем поле обыграл "Кристал Пэлас" в матче 19-го тура чемпионата Англии со счетом 2:0. Первый гол в матче забил Жиру, который после передачи Алексиса Санчеса поразил ворота соперника пяткой "ударом скорпиона". Мяч влетел в ворота Уэйна Хеннесси, коснувшись перекладины.

"Я думаю, что это был мой лучший гол. Алексис сделал передачу немного назад. а я попытался достать мяч пяткой. Мне очень повезло", — цитирует Жиру Goal.com.

В текущем чемпионате Англии Жиру забил пять голов в 12 матчах.

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