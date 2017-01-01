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Украинский футболист покинул российский клуб

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Согласно информации, контракт Девича с "Рубином" закончился 31 декабря. Клуб принял решение не продлевать его. Таким образом, Марко стал свободным агентом.
Игрок ФК Рубин Марко Девич
РИА Новости | Перейти в фотобанк

КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. Украинский нападающий Марко Девич покинул казанский "Рубин". Футболист сборной Украины появился в списке отзаявленных игроков на официальном сайте РФПЛ.

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Контракт Девича с "Рубином" закончился 31 декабря. Клуб принял решение не продлевать его. Таким образом, Марко стал свободным агентом. В текущем сезоне 33-летний Марко Девич провел десять матчей за "Рубин" и забил два мяча.

Ранее сообщалось, что итальянский "Наполи" в случае ухода марокканского полузащитника Омара Эль-Каддури готов выступить с предложением по трансферу капитана киевского "Динамо" футболиста Андрея Ярмоленко.

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