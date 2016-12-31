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Роналду топ-лес исполнил новогодний хит

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Португалец в одном полотенце исполняет знаменитую новогоднюю песенку Бинга Кросби "I Wish You A Merry Christmas". Видео собрало за 15 часов около 5 миллионов просмотров.
Роналду топ-лес исполнил новогодний хит
Скриншот с Instagram

КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. Звездный нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду поздравил своих друзей с наступающим Новым годом и Рождеством в Instagram.

Не теряйте надежду. Обращение Роналду к сирийским детям. Видео
Приход Продакшн/Youtube
"Не теряйте надежду". Обращение Роналду к сирийским детям

Видео, где португалец в одном полотенце исполняет знаменитую новогоднюю песенку Бинга Кросби "I Wish You A Merry Christmas" ("Поздравляю с Рождеством), собрало за 15 часов около 5 миллионов просмотров.

"Желаю всем всего наилучшего в мире в 2017 году! С новым годом!", — подписал ролик футболист.

Ранее нападающий сборной Португалии и мадридского "Реала" Криштиану Роналду записал видеообращение к детям Сирии, в котором назвал их настоящими героями, а также призвал "не терять надежду".

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