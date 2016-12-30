На лечение Михаэля Шумахера за три года ушло около $17 млн

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. На лечение семикратного чемпиона "Формулы-1" Михаэля Шумахера, восстанавливающегося после тяжелой черепно-мозговой травмы, за три года с момента инцидента потрачено уже около 13,8 миллиона фунтов стерлингов (порядка 17 миллионов долларов), сообщает Р-Спорт со ссылкой на таблоид Mirror.

Шумахер серьезно пострадал при падении во время катания на горных лыжах во французском Мерибеле в конце декабря 2013 года. Гонщик получил черепно-мозговую травму со множественными повреждениями обоих полушарий мозга и кровоизлиянием. С сентября 2014 года он проходит восстановление на своей швейцарской вилле, расположенной на берегу Женевского озера.

На территории виллы была построена небольшая клиника. За спортсменом ухаживают 15 специалистов, которые находятся рядом с немцем практически круглосуточно. Ранее сообщалось, что реабилитация Шумахера обходится в 100 тысяч фунтов в неделю. В эту сумму входят расходы на лечение, заработную плату и аренду медицинского оборудования. Теперь еженедельные затраты, согласно данным издания, составляют до 115 тысяч фунтов в неделю.

По информации Daily Star, жена Шумахера Карина с момента инцидента продала дом семьи в Норвегии и личный самолет.

Информации о состоянии спортсмена поступает крайне мало. Периодически в СМИ появляются сообщения, что семикратный чемпион "Формулы-1" находится при смерти. С другой стороны, в сентябре в немецкой прессе появилась информация, что Шумахер может самостоятельно ходить, что было опровергнуто окружением спортсмена, в том числе менеджером гонщика Сабиной Кем. В начале июля этого года Кем сообщила, что Шумахер продолжает лечение, "но ситуация так сложна, что нельзя раскрывать подробности", а перед Рождеством заявила, что заявление о текущем состоянии Шумахера делать не планируется.