NYT исказил слова Анцелиович о допинге в России - РУСАДА

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Слова исполняющей обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анны Анцелиович о "системе допинга в России", сказанные в интервью журналистке газеты New York Times Ребекке Руиз, были вырваны из контекста, их смысл был искажен, следует из заявления, опубликованного на официальном сайте РУСАДА, сообщает Р-Спорт.

Ранее NYT опубликовала материал, в котором Анцелиович якобы подтверждает наличие в РФ "институционального заговора" покрытия допинга, при этом сообщалось, что и.о. гендиректора РУСАДА отрицает вовлечение верхнего эшелона российских властей в допинговые махинации.

"В ответ на публикацию в газете New York Times РАА "РУСАДА" заявляет, что слова и.о. генерального директора А.А. Анцелиович были искажены и вырваны из контекста. В ходе беседы А.А. Анцелиович с журналисткой Ребеккой Руиз и.о. генерального директора было сделано замечание, что в отчете, опубликованном 9 декабря 2016 года, Ричард Макларен отказался от слов "государственная система допинга" и использовал словосочетание "институциональный заговор", исключая, таким образом, возможную вовлеченность высшего руководства страны. К сожалению, Ребекка Руиз, вырвав из контекста данные слова, создала впечатление, что руководство РУСАДА признает наличие институциональной схемы покрытия допинга в России. Хотелось бы подчеркнуть, что у РУСАДА нет и не могло быть полномочий на признание либо отрицание подобного факта", — следует из заявления.

Также в РУСАДА отмечают, что расследованием по данному делу занимается следственный комитет РФ, и что "у каждого обвиняемого спортсмена есть неотъемлемое право возражать на предъявленные обвинения".