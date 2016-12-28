Сборная Канады разгромила словаков в матче молодежного чемпионата мира

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Молодежная сборная Канады по хоккею (игроки не старше 20 лет) разгромила сверстников из Словакии в матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в Канаде, сообщает Р-Спорт.

Встреча группы В, прошедшая в Торонто, завершилась победой хозяев турнира со счетом 5:0 (0:0, 4:0, 1:0). Шайбами в составе победителей отметились Джереми Лозон (на 26-й минуте), Тэйлор Рэддиш (31), Энтони Чирелли (33), Томас Шабо (37) и Майкл Маклеод (43).

В другом матче дня в группе А действующие чемпионы мира финны проиграли на турнире второй матч подряд, уступив в Монреале сборной Дании — 2:3 (0:2, 0:1, 2:0). На старте турнира финская команда проиграла чехам (1:2).

Канадцы в следующем матче 29 декабря сыграют со сборной Латвии, а финны в этот же день встретятся с командой Швеции.

Ранее сообщалось, что защитник "Шахтера", выступавший за клуб с 2000-ого года, Вячеслав Шевчук завершил карьеру.