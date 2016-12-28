Спорт
RSS

Сборная Канады разгромила словаков в матче молодежного чемпионата мира

(обновлено: )16
Сообщается, что поединок, прошедший в Торонто, завершился победой хозяев турнира со счетом 5:0 (0:0, 4:0, 1:0). В четверг сборная Канады сразится со сборной Латвии.
Игроки сборной Канады по хоккею. Архивное фото
РИА Новости | Перейти в фотобанк

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Молодежная сборная Канады по хоккею (игроки не старше 20 лет) разгромила сверстников из Словакии в матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в Канаде, сообщает Р-Спорт.

Хоккей. Кубок мира. Матч Европа - Канада
РИА Новости | Перейти в фотобанк
Хоккей, Кубок мира: Канада - чемпион, турнир удался

Встреча группы В, прошедшая в Торонто, завершилась победой хозяев турнира со счетом 5:0 (0:0, 4:0, 1:0). Шайбами в составе победителей отметились Джереми Лозон (на 26-й минуте), Тэйлор Рэддиш (31), Энтони Чирелли (33), Томас Шабо (37) и Майкл Маклеод (43).

В другом матче дня в группе А действующие чемпионы мира финны проиграли на турнире второй матч подряд, уступив в Монреале сборной Дании — 2:3 (0:2, 0:1, 2:0). На старте турнира финская команда проиграла чехам (1:2).

Канадцы в следующем матче 29 декабря сыграют со сборной Латвии, а финны в этот же день встретятся с командой Швеции.

Ранее сообщалось, что защитник "Шахтера", выступавший за клуб с 2000-ого года, Вячеслав Шевчук завершил карьеру.

Ссылки по теме:
Теги:
Самое читаемое
  • Читаемое
  • За сутки
Темы дня
Пулеметная лента. Позиции ВСУ в зоне АТО
Донбасс: снова блокада, снова импровизация
Савченко. Без ПАСЕ и "Батькивщины", но со своей партией
Год 2016, уходи! Итоги
Крушение российского Ту-154 над Черным морем