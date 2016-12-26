Нойер в 4-й раз подряд признан лучшим голкипером мира по версии IFFHS

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) в четвертый раз подряд признала лучшим вратарем года голкипера мюнхенской "Баварии" и сборной Германии Мануэля Нойера, сообщает Р-Спорт со ссылкой на официальной сайт организации.

Нойер по итогам 2016 года занял первое место в рейтинге, набрав 156 баллов. Второе место с 91 баллом занял вратарь сборной Италии и "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон, который уже 15 лет низменно попадает в топ-5 голкиперов мира. На третьей строчке оказался вратарь сборной Португалии и "Спортинга" Руй Патрисиу (50 баллов). Чемпион Европы-2016 Патрисиу впервые попал в рейтинг IFFHS.

Рейтинг был составлен по итогам голосования экспертов из 56 стран.

Напомним, ранее ФИФА внесла Нойера в список претендентов на звание лучшего футболиста года.