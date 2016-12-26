Увеличение числа участников ЧМ до 48 принесет ФИФА дополнительно $640 млн

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Увеличение количества участников чемпионатов мира по футболу до 48 команд может принести Международной федерации футбола (ФИФА) дополнительно 640 миллионов долларов, сообщает Р-Спорт со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

Ранее глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что большинство членов совета ФИФА позитивно восприняли идею расширения финальной части чемпионата мира, начиная с 2026 года, до 40 или 48 участников. Сам же Инфантино выступает за 48 участников финальной части мундиаля.

Согласно документу, оказавшемуся в распоряжении агентства, наиболее выгодным с финансовой точки зрения является вариант с 48 участниками (16 групп по 3 команды). В таком случае выручка в сравнении с ожидаемой от чемпионата мира-2018 в России возрастет на 20%.

Помимо увеличения числа матчей, ФИФА хочет создать гибкое расписание, согласно которому игры будут в то время, которое удобно жителям стран, сборные которых участвуют в данном конкретном матче, а не в прайм-тайм не территории страны-хозяйки.

Тем не менее, ФИФА перед заседанием совета организации, которое пройдет в январе, подчеркивает, что решение по поводу расширения чемпионата мира не должно основываться на финансовой выгоде, так как его цель – продвижение футбола.